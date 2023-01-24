Главная » Новости



19:00, 24 января 2023 года Семье погибшего участника СВО из Орла вручили Орден Мужества Церемония прошла в лицее №18.





Семье погибшего участника специальной военной операции Сергея Комиссарова из Орла вручили Орден Мужества. Церемония прошла в лицее №18. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Летом прошлого года мужчина заключил контракт на армейскую службу. 3 июля, зачищая лес, столкнулся с численно превосходящим противником. В бою Сергей Комиссаров пулевое ранение, а затем рядом с ним разорвался снаряд. У героя остались жена и четверо детей.



В память о Сергее Комиссарове в музее лицея будет открыта экспозиция, рассказывающая о его подвиге.



Фото: пресс-служба мэрии Орла





Орловское Информбюро





Новости СМИ2