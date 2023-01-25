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20:30, 24 января 2023 года Андрей Клычков ознакомился с достижениями Малоархангельского района Губернатор Орловской области посетил муниципальное образование с рабочим визитом.





24 января губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил с рабочим визитом Малоархангельский район. Глава региона проинспектировал ход работ на нескольких социально важных объектах, вручил ключи от новых квартир сиротам и встретился с активными жителями Малоархангельска, чтобы определить первоочередные задачи для местных властей на этот год. Подробнее – в сюжете Антона Киселева.





Антон Киселёв





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