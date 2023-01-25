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7:30, 25 января 2023 года Орловские студенты и Татьяны принимают поздравления 25 января в стране отмечается Татьянин день, он же День российского студенчества.





Сегодня все Татьяны в России получают поздравления. 25 января отмечается церковный праздник в честь святой мученицы Татианы Римской. В этот день в 1755 году был отрыт первый Московский государственный университет. С тех пор российское студенчество отмечает свой праздник – Татьянин день, а святая считается покровительницей студентов и всех, кто занимается наукой.



Для верующих этот день имеет прежде всего религиозный смысл. Празднование начинается с молитвы и службы в церкви. Православные студенты соберутся в орловском храме Смоленской иконы божией матери. Там пройдет архиерейская литургия в память мученицы Татианы. У святой принято просить успехов в учебе, научной деятельности, а еще благосклонности и поддержки в отношении себя и близких.





Орловское Информбюро





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