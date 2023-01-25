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10:00, 25 января 2023 года Законность работы сгоревшего рыбного цеха в деревне Образцово определят эксперты Пожар произошел рано утром 24 января.





24 января в 5:40 на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании в цехе по производству рыбы в деревне Образцово. Огонь охватил 400 квадратных метров площади. Тушение пламени осложнялось наличием пяти газовых баллонов и приборов под напряжением.



Соседи предприятия переживали за свои дома, расположенные в нескольких метрах от него. Санитарно-защитная зона должна быть как минимум в 50 метрах. Жители неоднократно жаловались в районную администрацию на зловонный запах, мусор и другие проблемы, связанные с производством.



Компетентным органам предстоит установить не только причину возгорания, но и проверить законность работы рыбного цеха.





Татьяна Тимохина





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