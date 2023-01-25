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11:00, 25 января 2023 года

Губернатор Орловской области поздравил учащихся с Днем студента

В Татьянин день Андрей Клычков пожелал орловцам и ребятам из других регионов и стран успехов.


25 января отмечается Татьянин день или День российского студенчества. С праздником всех, кто грызет гранит науки, поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Российское студенчество с гордостью и высочайшей ответственностью принимает эстафету старших товарищей. Как и многие десятилетия назад, в студенческой среде формируется будущее страны и Орловской области. Мы гордимся незаурядными и многогранными талантами и дарованиями молодежи, ее патриотизмом, зрелой гражданской позицией, - отметил глава региона.

Он также обратил внимание на то, что сегодня, когда Родина ведет борьбу с силами коллективного запада, задача студенчества – не только получать передовые знания и компетенции, чтобы стать современными, востребованными специалистами, профессионалами в своей сфере, но и вместе со всеми оставаться надежным тылом нашей армии, оказывать всю посильную помощь российским военнослужащим. 

Студенческие годы навсегда остаются в памяти каждого из нас как время становления, время возможностей, когда перед тобой открыты широкие пути и горизонты. Мы со своей стороны приложим все силы для того, чтобы вы смогли реализовать ваши жизненные и творческие планы на благо нашей родной Орловщины и великой России, - обратился к учащимся Андрей Клычков.

Студентам он пожелал мира и благополучия, успехов в учебе и труде, воплощения мечты. 




Ольга СУПОНЕВА
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