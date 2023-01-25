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11:30, 25 января 2023 года Орловчанка задержана по подозрению в убийстве сожителя Жительница Нарышкино рассказала, почему совершила преступление.





В Орловской области 42-летняя жительница районного центра Нарышкино задержана по подозрению в убийстве сожителя. Женщина уже дала признательные показания и рассказала, почему совершила преступление.



Тело 62-летнего селянина было обнаружено в квартире дома по улице Заводской. Смерть носила криминальный характер. Оперативники стали распутывать клубок событий и вышли на след местной жительницы, которая последние годы была гражданской женой убитого: безработная и ранее судимая женщина.



- В ходе первоначальных следственных действий она созналась в содеянном и сообщила, что 22 января 2023 года в дневное время она вместе с сожителем распивала спиртное. У них произошел словесный конфликт, в ходе которого она нанесла мужчине ножом удар в область груди, от чего тот скончался на месте, - прокомментировал официальный представитель СУ СК России по Орловской области Александр Коргин.



Сейчас подозреваемая задержана: ожидать суда ей предстоит в СИЗО. Пока продолжается следствие.





Ольга СУПОНЕВА





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