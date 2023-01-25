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14:00, 25 января 2023 года В Орле с юбилеем прорыва блокады Ленинграда поздравляют ветеранов В областном центре проживает 12 блокадников.





С момента прорыва блокады Ленинграда минуло 80 лет. В Орле проживает дюжина свидетелей тех событий. В эти дни они принимают поздравления.



В гости к блокадникам наведываются представители горадминистрации. Тем, кто в страшные блокадные годы был еще ребенком, адресуют поздравления, дарят цветы и подарки. А ветераны, свидетели событий восьмидесятилетней давности, вспоминают отрывки из блокадной жизни.



- В блокаде прожили год. Я выжила благодаря тому, что нас, детишек, вывезли, - рассказала орловчанка Валентина Федотова.



В этом году отмечается 80-летие с момента прорыва блокадного кольца и 79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады.



















Ольга СУПОНЕВА





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