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10:30, 25 января 2023 года 58 лет назад офтальмологическое отделение орловской больницы Семашко приняло первого пациента В планах на будущее – увеличить объемы медицинской помощи пациентам из Орла и области, расширить спектр вмешательств.





25 января 1965 года открылось офтальмологическое отделение орловской больницы имени Семашко. Методы хирургии, применявшиеся тогда, были травматичнее нынешних. Сегодня в отделении есть все для качественной бесшовной хирургии катаракты. Факоэмульсификация применяется здесь уже больше 20 лет, а 10 лет назад было получено оборудование, которое и сейчас позволяет выполнять операции на современном уровне.



В планах сотрудников отделения – увеличить объемы медицинской помощи пациентам из Орла и области, расширить спектр вмешательств.





Елена Литинская





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