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8:00, 26 января 2023 года В Орле откроется выставка живописи и декоративно-монументального искусства С работами Елены Федориновой-Письменской и Людмилы Белоножко можно познакомиться в ОГАТ им. Тургенева.





Новая, юбилейная, выставка откроется в Орле. Гости театра Тургенева смогут ознакомиться с живописными работами и предметами декоративно-монументального искусства авторства Елены Федориновой-Письменской и Людмилы Белоножко.



Выставка получила название "Вдохновение". В ней собраны картины, панно, настенная живопись, орнаментация, образцы декорирования стен и дизайна интерьера.



- Каждое произведение создается авторами по уникальной технологии, с сохранением всех тонкостей живописи, что делает такие интерьерные украшения исключительными и неповторимыми, - отмечают организаторы.



Открытие состоится 27 января в 18.00. Посетить выставку можно до 10 марта.

Адрес: пл. Ленина, 2.



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Ольга СУПОНЕВА





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