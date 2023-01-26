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8:00, 26 января 2023 года

В Орле откроется выставка живописи и декоративно-монументального искусства

С работами Елены Федориновой-Письменской и Людмилы Белоножко можно познакомиться в ОГАТ им. Тургенева.


Новая, юбилейная, выставка откроется в Орле. Гости театра Тургенева смогут ознакомиться с живописными работами и предметами декоративно-монументального искусства авторства Елены Федориновой-Письменской и Людмилы Белоножко.

Выставка получила название "Вдохновение". В ней собраны картины, панно, настенная живопись, орнаментация, образцы декорирования стен и дизайна интерьера.

- Каждое произведение создается авторами по уникальной технологии, с сохранением всех тонкостей живописи, что делает такие интерьерные украшения исключительными и неповторимыми, - отмечают организаторы.

Открытие состоится 27 января в 18.00. Посетить выставку можно до 10 марта.
Адрес: пл. Ленина, 2.

(6+) 


Ольга СУПОНЕВА
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