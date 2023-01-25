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12:00, 25 января 2023 года Орловские огнеборцы потушили осложненный пожар в садовом товариществе Деревянный дом в селе Плещеево загорелся ночью 25 января.





Сегодня в 03:55 орловские огнеборцы отправились на вызов в садовое товарищество "Приокский" в селе Плещеево, где загорелся деревянный дом. К приезду спасателей здание уже полностью было охвачено пламенем изнутри. Сложность работы сотрудников МЧС осложнялось тем, что дом был бревенчатым, а также покрыт снаружи горючим отделочным материалом. Огнь повредил изнутри 80 квадратных метров жилья, обрушилась кровля. Ущерб и причины ЧП выясняют специалисты.



64-летний хозяин дома до приезда огнеборцев сам пытался справиться с пламенем, но получил ожоги. От госпитализации он отказался, - сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Видео: МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро





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