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8:30, 26 января 2023 года С начала года пешеходы в Орловской области нарушили правила больше 1700 раз Сотрудники ГИБДД проводят рейды, цель которых - не допустить происшествий с пешими участниками дорожного движения.





В Орловской области с начала 2023 года более 1700 пешеходов попались на нарушении правил дорожного движения. Зафиксировано 8 ДТП с их участием, есть, в том числе и трагические случаи. Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды, цель которых - не допустить аварий с пешими участниками дорожного движения.



- Зачастую, такие ДТП случаются в темное время суток не только по вине водителя, но и самих пешеходов. Многие из них произошли по причине отсутствия у пешеходов световозвращающих элементов, - отмечают в регуправлении ГИБДД.



Во время профилактического мероприятия на дороге "Орел-Тамбов" полицейские раздали пешеходам световозвращающие элементы.





Ольга СУПОНЕВА





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