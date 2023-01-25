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13:00, 25 января 2023 года Орловским школьникам рассказали о героизме защитников и жителей блокадного Ленинграда Урок истории в необычном формате прошел в библиотеке Пришвина.





Память о подвигах жителей и защитников блокадного Ленинграда жива. Ее передают подрастающему поколению. Прорыву кольца блокады Северной столицы был посвящен урок в библиотеке имени Пришвина. Его посетили ученики лицея №32.



Урок строился на материале художественной литературы. До ребят постарались донести весь трагизм тех событий, а также героизм советского народа. Подробнее – в сюжете Маргариты Сиротининой.





Маргарита Сиротинина





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