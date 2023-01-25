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13:30, 25 января 2023 года Александр Кузнецов: "Там молитвы читают. Там ребята молятся" Благочинный Болховского округа Александр Кузнецов уже не раз приезжал в зону специальной военной операции – доставлял солдатам самое необходимое. Когда поедет вновь и что ему запомнилось больше всего? Эти вопросы ему задала Юлия Опанасюк.











Юлия Опанасюк





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