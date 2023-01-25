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14:30, 25 января 2023 года В Орловской области замедлилась инфляция на продовольственные и непродовольственные товары Об этом сообщили в Центробанке страны.





Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Орловской области в декабре 2022 года снизился до 10,32% после 10,75% в ноябре. На непродовольственные товары - до 15,55% после 16,48%. Об этом сообщили в Центробанке страны.



Тем не менее, годовая инфляция ускорилась до 12,87% после 12,81%. Региональная инфляция по-прежнему оставалась выше, чем в ЦФО и России - 12,46% и 11,94% соответственно. Аналитики связывают это с индексацией тарифов на проезд в общественном транспорте, а также перенос индексации тарифов на ЖКХ на более ранний период.





Орловское Информбюро





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