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12:15, 25 января 2023 года В женской колонии под Орлом состоялась первая в этом году свадьба Осужденная Анастасия заключила союз со своим избранником.





Первая в новом году свадьба состоялась в женской колонии в Шахово Орловской области. Замуж за своего избранника вышла осужденная Анастасия.



Церемонию провела заведующая межрайонным отделом ЗАГС. Невеста надела белое платье, молодожены произнесли заветное "да" и получили свидетельство о заключении брака. В качестве подарка на свадьбу новоиспеченным мужу и жене предоставили долгосрочное свидание.



- Администрация ИК-6 считает, что создание семьи является хорошим стимулом для осужденных женщин приложить все усилия для того, чтобы вернуться домой раньше и начать новую, законопослушную жизнь , - прокомментировали в УФСИН России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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