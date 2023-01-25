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15:00, 25 января 2023 года Орловцы со средней зарплатой могут позволить себе в ипотеку квартиру на 46 квадратов Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичке в регионе составляет 63 тысячи рублей.





Эксперты подсчитали, какое жилье в ипотеку могут позволить себе жители Орловской области, получающие среднюю заработную плату. Оказалось, что это квартира площадью в 46 квадратных метров.



Подсчет произведен с учетом средней зарплаты по региону в 38,9 тысячи рублей, стоимости квадрата жилья на вторичном рынке 63,1 тысячи рублей. Первоначальный взнос при этом 20%, срок ипотеки - 30 лет, а средняя ставка - 9,45%. Согласно данным, которые приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла", при таком раскладе купить орловцы могут квартиру в пределах 46 квадратных метров.



По России эта статистика весьма разнится. Например, жители Краснодарского края могут рассчитывать на жилье всего в 20 квадратов на вторичке, москвичи со средней зарплатой - на 32 квадрата, а вот жители Магадана могут позволить себе жилье аж в 154 квадратных метра.



Фото: Ольга Супонева









Ольга СУПОНЕВА





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