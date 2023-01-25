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16:30, 25 января 2023 года На Орловщине продолжается подготовка к посевной кампании Идет проверка сельхозтехники, формируется семенной фонд.





В Орловской области ведется активная подготовка к весенним полевым работам. В этом году будет увеличена площадь ярового сева, а также пространство под пшеницу.



80% сельхозтехники уже готово к работе. Яровой сев предстоит произвести на площади 942 тысячи гектар. Будут значительно увеличены посевные площади по таким культурам, как пшеница, ячмень, гречиха.



Для проведения ярового сева на Орловщине необходимо 93 тысячи тонн семян. Большая часть уже находится в хозяйствах.





Екатерина Габова





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