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19:30, 25 января 2023 года В Орел приедет с гастролями Брянский театр драмы В феврале зрители смогут увидеть две комедии, драму и мюзикл для детей и родителей.









Так, 7 феврала орловцы смогут познакомиться с драмой в двух действиях "Дорогая Елена Сергеевна". Это постановка о подростках и их непростых взаимоотношениях с миром. (12+)



Маленькие зрители и их родители 8 и 9 февраля увидят мюзикл "Отважный щенок Бенджамин". Это постановка в одном действии по тексту Елены Атай, музыку к ней написал Александр Стрекалов, композитор, уже знакомый орловскому зрителю по работе с Аленой Кивайло в спектакле "Счастливые люди". (6+)



Также на суд орловцев артисты из Брянска представят две комедии. 8 февраля состоится спектакль "Красотка и семья" по пьесе Сомерсета Моэма, а 9 февраля состоится спектакль "Любовь в стиле баROCKко" - это романтическая комедия Ярослава Стельмаха в современных рОковых ритмах. (16+)



С афишей можно познакомиться на В Орле даст несколько спектаклей Брянский театр драмы им. Толстого. Труппа приедет в наш город в феврале, артисты дадут несколько спектаклей на сцене "Свободного пространства".Так, 7 феврала орловцы смогут познакомиться с драмой в двух действияхЭто постановка о подростках и их непростых взаимоотношениях с миром. (12+)Маленькие зрители и их родители 8 и 9 февраля увидятЭто постановка в одном действии по тексту Елены Атай, музыку к ней написал Александр Стрекалов, композитор, уже знакомый орловскому зрителю по работе с Аленой Кивайло в спектакле "Счастливые люди". (6+)Также на суд орловцев артисты из Брянска представят две комедии. 8 февраля состоится спектакльпо пьесе Сомерсета Моэма, а 9 февраля состоится спектакль- это романтическая комедия Ярослава Стельмаха в современных рОковых ритмах. (16+)С афишей можно познакомиться на сайте театра "Свободное пространство".





Ольга СУПОНЕВА





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