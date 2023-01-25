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15:30, 25 января 2023 года Орловцы обеспечивают участников СВО теплыми вещами В преддверии Дня защитника Отечества орловское отделение партии "Единая Россия" запустило новую акцию - "Тепло для героев".





К акции присоединились и мценские бабушки. Члены партии привезли им пряжу и выразили благодарность за их труд. Все, что удастся собрать, реготделение партии доставит в зону СВО в ближайшие дни.



Напомним, что пункты сбора гуманитарной помощи организованы во всех местных отделениях партии и в Орловской региональной общественной приемной "Единой России" в Орле. Сейчас идет формирование большого груза. В него также включат купленный автомобиль УАЗ.





Антон Киселёв





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