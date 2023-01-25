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17:00, 25 января 2023 года На помощь орловским студентам во время сессии приходят приметы и суеверия Многие верят, что грызть гранит науки, чтобы получить хорошие оценки, не обязательно.





От сессии до сессии живут студенты, как известно, не скучно. Сейчас у ребят горячая пора. Особенно у тех, кто пока с зимним экзаменационным этапом не справился.



Многие верят, что грызть гранит науки, чтобы получить хорошие оценки, не обязательно. Достаточно просто следовать проверенным годами приметам. О них – в нашем сюжете.





Молодежная редакция "Вести-Орел"





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