На помощь орловским студентам во время сессии приходят приметы и суеверия

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17:00, 25 января 2023 года
На помощь орловским студентам во время сессии приходят приметы и суеверияМногие верят, что грызть гранит науки, чтобы получить хорошие оценки, не обязательно.
От сессии до сессии живут студенты, как известно, не скучно. Сейчас у ребят горячая пора. Особенно у тех, кто пока с зимним экзаменационным этапом не справился.
Многие верят, что грызть гранит науки, чтобы получить хорошие оценки, не обязательно. Достаточно просто следовать проверенным годами приметам. О них – в нашем сюжете.
Молодежная редакция "Вести-Орел"