В Орловской области состоялось очередное заседание оперативного штаба

Его провел глава региона.

В центре внимания участников заседания находилась работа по контролю за использованием приемопередающих радиостанций индивидуального пользования. Андрей Клычков отметил, что возможности технических средств за последнее время сильно выросли.

– Контроль в этом направлении остается одной из задач в работе "отраслевых" органов власти и организаций, в частности, это касается деятельности регионального Управления Роскомнадзора, а также Управления по Орловской области филиала федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" в Центральном федеральном округе, - сказал губернатор.

Продолжается работа по мониторингу выполнения задач территориальной обороны, рассказали в пресс-службе областного правительства.