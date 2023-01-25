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15:35, 25 января 2023 года "Коротко о главном" "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В Орле сотрудники ГИБДД вышли в усиленные рейды. Причина – пешеходы, которые все чаще становятся участниками ДТП.



- Орловцы своими руками создают тепло и уют для участников СВО.



- На Орловщине продолжается подготовка к посевной кампании.



- На помощь орловским студентам во время сессии приходят приметы и суеверия.



- Орловские огнеборцы потушили осложненный пожар в садовом товариществе.



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