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18:00, 25 января 2023 года В Орловской области насчитали более 25 тысяч студентов Любопытную статистику предоставил Орелстат.





По информации ведомства, в регионе восемь организаций высшего образования: три самостоятельных и пять филиалов. Число студентов – 25 691. Большая часть учится на очной форме – 14 372, на очно-заочной – 2 446, еще 8 893 на заочной. Студентов женского пола почти на две тысячи больше, чем мужского. В Центральном федеральном округе Орловщина занимает третье место по число студентов на десять тысяч населения. Из более чем 25 тысяч студентов около 11 тысяч получают стипендии, а в 2022-2023 учебном году на обучение приняли на 1 661 человека больше, чем годом ранее.





Сергей СИЛАЕВ





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