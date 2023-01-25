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16:15, 25 января 2023 года В Орле с начала года в авариях пострадали 15 человек В связи с этим сотрудники ГИБДД вышли в усиленные рейды.





В Орле в этом году зарегистрировано уже 14 аварий с пострадавшими. Травмы получили 15 человек. В связи с этим полиция несет усиленное дежурство. До конца недели экипажи будут выявлять нарушения ПДД участниками дорожного движения.



Все чаще участниками аварий становятся пешеходы. Зарегистрировано шесть наездов с пострадавшими. Травмы получили семь пешеходов.





Орловское Информбюро





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