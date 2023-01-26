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7:30, 26 января 2023 года Орловские брейкеры взяли три медали на Первенстве ЦФО Наш регион представили спортсмены из Орла и Ливен.





Александра Новикова стала второй в возрастной категории для девочек в возрасте от 7 до 9 лет. Елизавета Филина завоевала бронзу. Среди спортсменок от 10 до 12 лет третьей стала Варвара Денисова.



Также в восьмерку сильнейших в своих возрастных категориях вошли Алиса Рожкова, Иван Коверзнев, Кристина Кобцева и Руслан Федонин.



Фото из архива





Анастасия Дорохова





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