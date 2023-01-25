Орловская область смогла привлечь более 900 миллионов рублей на благоустройство за три года

|
|Главная » Новости
18:30, 25 января 2023 года
Орловская область смогла привлечь более 900 миллионов рублей на благоустройство за три года14 заявок от региона побеждали во всероссийском конкурсе.
Об этом на совещании с главами районов сообщил руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области Андрей Карпов. Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. В нем участвуют почти все регионы страны.
За последние три года 14 орловских заявок дошли до финала, что позволило привлечь 929 миллионов рублей из федерального бюджета. В ушедшем году Орловщина заняла 7-е место из 80 регионов по объему привлеченных средств в пересчете на 1 000 жителей.
Сергей СИЛАЕВ