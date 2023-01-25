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18:30, 25 января 2023 года Орловская область смогла привлечь более 900 миллионов рублей на благоустройство за три года 14 заявок от региона побеждали во всероссийском конкурсе.





Андрей Карпов. Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. В нем участвуют почти все регионы страны. Об этом на совещании с главами районов сообщил руководитель департамента по проектам развития территорий Орловской области. Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года. В нем участвуют почти все регионы страны. За последние три года 14 орловских заявок дошли до финала, что позволило привлечь 929 миллионов рублей из федерального бюджета. В ушедшем году Орловщина заняла 7-е место из 80 регионов по объему привлеченных средств в пересчете на 1 000 жителей.





Сергей СИЛАЕВ





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