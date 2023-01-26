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9:00, 26 января 2023 года Два орловских хоккеиста сыграют в "Кубке Поколения" Павел Гришин и Павел Свинцов вызваны в сборную Студенческой хоккейной лиги.





В феврале наши хоккеисты сыграют в Калининграде товарищеский матч против местного "Запада России", а также выставочную игру со сборной Молодежной хоккейной лиги.



Напомним, Павел Свинцов стал серебряным призером "Кубка открытия Студенческой хоккейной лиги" в составе сборной "Центр". Павел Гришин – участник "Матча Звезд СХЛ".



Также в тренерский штаб сборной СХЛ на "Кубке поколения" пригласили наставника ХК "ОрелГУ" Геннадия Скибу.





Анастасия Дорохова





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