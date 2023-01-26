Житель Ливен отправится на девять лет в колонию за убийство сожительницы

Преступление орловец совершил в 2021 году.

СУ СК РФ по Орловской области. Следственные органы собрали доказательства в отношении жителя города Ливны. Его обвинили в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть. Об этом сообщили

Специалисты установили, что 13 сентября 2021 года мужчина находился в нетрезвом состоянии рядом со своим домом вместе с 36-летней сожительницей. Разгорелся конфликт, в ходе которого орловец избил женщину и ударил ее ногой по туловищу, после чего она скончалась в больнице.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в ведомстве.