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15:08, 25 января 2023 года Замену ограждений на Тургеневском мосту в Орле закончат к 1 мая Рабочим осталось установить порядка 80 секций.





До конца следующей недели подрядчик обновит ограждения на всех четырех лестничных сходах. Работы уже завершены со стороны памятника Героям Гражданской войны: конструкции готовы к бетонированию. К февралю рабочие займутся сходами к Советскому району со стороны типографии "Труд".



Как сообщили в мэрии Орла, гарантия на покраску ограждений составит два года, на бетонирование и на само изделие – пять лет.





Орловское Информбюро





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