Орловская область оказалась в лидерах ЦФО по уровню вложений в нацпроекты

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9:30, 26 января 2023 года
Орловская область оказалась в лидерах ЦФО по уровню вложений в нацпроектыРегион на четвертом месте по округу в части кассовых расходов в реализацию национальных проектов.
Среди регионов ЦФО Орловская область оказалась в лидерах по уровню кассовых расходов на реализацию национальных проектов. В 2022 году область оказалась на четвертом месте по округу.
Согласно статистике, которую приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла", этот уровень в прошлом году составил 98,7%. При этом разрыв с третьим местом (которое заняла Курская область) всего 0,1%.
В среднем по ЦФО уровень кассового расхода в прошлом году - 97,1 %, по стране - 94,5 %.
Ольга СУПОНЕВА