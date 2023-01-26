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9:30, 26 января 2023 года Орловская область оказалась в лидерах ЦФО по уровню вложений в нацпроекты Регион на четвертом месте по округу в части кассовых расходов в реализацию национальных проектов.









Согласно статистике, которую



Среди регионов ЦФО Орловская область оказалась в лидерах по уровню кассовых расходов на реализацию национальных проектов. В 2022 году область оказалась на четвертом месте по округу.Согласно статистике, которую приводит телеграм-канал "Телеграммы из Орла", этот уровень в прошлом году составил 98,7%. При этом разрыв с третьим местом (которое заняла Курская область) всего 0,1%. В среднем по ЦФО уровень кассового расхода в прошлом году - 97,1 %, по стране - 94,5 %.





Ольга СУПОНЕВА





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