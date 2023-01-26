В орловских храмах стартовал проект "Культурный обмен"

Первая встреча прошла 22 января.

Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Проект запустил Троице-Васильевский храм города Орла.

Его цель обогащение духовного мира и культурного уровня юных орловцев. Планируется взаимодействие воскресных школ.

– Для принимающей стороны гости будут давать концерты духовных стихов, представлять театральные зарисовки о житиях святых, а сами познакомятся с историей храмов и их святынями. После юные прихожане Троице-Васильевского храма будут ждать новых друзей в гостях у себя на приходе,- сообщили в информационно-аналитическом отделе.

В рамках первой встречи ребята подготовили театральную зарисовку о князе Александре Невском, после чего прошла экскурсия по Успенскому собору и мини-музею церковной старины. Мероприятие завершилось чаепитием.