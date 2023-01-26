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20:00, 25 января 2023 года
В орловских храмах стартовал проект "Культурный обмен"Первая встреча прошла 22 января.
Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Проект запустил Троице-Васильевский храм города Орла. Его цель обогащение духовного мира и культурного уровня юных орловцев. Планируется взаимодействие воскресных школ.
– Для принимающей стороны гости будут давать концерты духовных стихов, представлять театральные зарисовки о житиях святых, а сами познакомятся с историей храмов и их святынями. После юные прихожане Троице-Васильевского храма будут ждать новых друзей в гостях у себя на приходе,- сообщили в информационно-аналитическом отделе.
В рамках первой встречи ребята подготовили театральную зарисовку о князе Александре Невском, после чего прошла экскурсия по Успенскому собору и мини-музею церковной старины. Мероприятие завершилось чаепитием.
Сергей СИЛАЕВ