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17:10, 25 января 2023 года В Орле чествовали лучших студентов региона Центром гуляний молодежи стал Орловский аграрный университет.





25 января отмечается День студентов. Лучших сегодня чествовали в Орловском аграрном университете. Отличившимся студентам вручили благодарности губернатора и облсовета, а также другие награды. Не обошлось без развлечений. Для ребят подготовили музыкальные номера и театрализованные представления.



Сегодня по направлениям подготовки и специальностям высшего образования обучаются более 33 тысяч орловских юношей и девушек. Еще 17 тысяч осваивают востребованные программы среднего профессионального образования.





Юлия Опанасюк





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