Орловские журналисты приняли участие в турнире по пулевой стрельбе

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20:45, 25 января 2023 года
Орловские журналисты приняли участие в турнире по пулевой стрельбеЕго организовало региональное Управление Росгвардии.
В турнире "Открытая Росгвардия" участвуют в основном представители сми. Именно сегодня Росгвардия отмечает день ведомственных Средств массовой информации.
Стреляли с расстояния десяти метров, у каждого две попытки: три пробных выстрела и пять зачетных. В цель попали не все, но удовольствие от стрельбы получили.
От коллектива ГТРК "Орел" в соревновании приняли участие четыре Татьяны, у которых сегодня именины. Они попали в четверку сильнейших. Подробности смотрите в нашем сюжете.
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Татьяна Тимохина