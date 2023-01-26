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20:45, 25 января 2023 года Орловские журналисты приняли участие в турнире по пулевой стрельбе Его организовало региональное Управление Росгвардии.





В турнире "Открытая Росгвардия" участвуют в основном представители сми. Именно сегодня Росгвардия отмечает день ведомственных Средств массовой информации.

Стреляли с расстояния десяти метров, у каждого две попытки: три пробных выстрела и пять зачетных. В цель попали не все, но удовольствие от стрельбы получили. От коллектива ГТРК "Орел" в соревновании приняли участие четыре Татьяны, у которых сегодня именины. Они попали в четверку сильнейших. Подробности смотрите в нашем сюжете. .





Татьяна Тимохина





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