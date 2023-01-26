Главная » Новости



20:15, 25 января 2023 года В Орле прошла акция "Студенческая спортивная ночь" Ребята провели профессиональный праздник на коньках.





В центре областной столицы студенты прошли серию эстафет. Бок о бок боролись опытные любители и начинающие. Всероссийская акция появилась пять лет назад, а в Орле гостит уже третий год. В итоге каждая команда получила памятный подарок и хорошее настроение.





Анастасия Дорохова





Новости СМИ2