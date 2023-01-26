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20:23, 25 января 2023 года В Орловской области 86 школьных классов закрыты на карантин Дети болеют гриппом и ОРВИ.





Об этом 25 января в рамках прямого эфира рассказал губернатор региона Андрей Клычков.



– У нас уже по сравнению с прошлым эфиром 86 классов в 33 школах закрыты на карантин. Достаточно большой перечень районов: Ливенский, Болховский, Дмитровский, Должанский, Корсаковский, Кромской, Шаблыкинский, Орловский муниципальный округ, - сказал глава региона. Клычков обратил внимание на то, что нужно внимательно относиться к симптоматике, которая проявляется у детей, а также напомнил, что в регионе люди продолжают болеть и коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заразились 14 орловцев. – У нас уже по сравнению с прошлым эфиром 86 классов в 33 школах закрыты на карантин. Достаточно большой перечень районов: Ливенский, Болховский, Дмитровский, Должанский, Корсаковский, Кромской, Шаблыкинский, Орловский муниципальный округ, - сказал глава региона. (ред.) Сергей Клычков обратил внимание на то, что нужно внимательно относиться к симптоматике, которая проявляется у детей, а также напомнил, что в регионе люди продолжают болеть и коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заразились 14 орловцев.





Сергей СИЛАЕВ





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