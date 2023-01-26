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20:50, 25 января 2023 года Андрей Клычков поедет по районам Орловской области Глава региона будет посещать одно муниципальное образование в неделю.





Об этом губернатор Орловщины сообщил в ходе прямого эфира 25 января. – Я для себя, наверное, небольшой план определил. Раз в неделю посещение районов, чтобы можно было встречаться с активом, с жителями на месте, посмотреть результат 2022 года, - сказал глава региона. Клычков отметил, что на недавнем совещании с главами муниципалитетов поднимался вопрос благоустройства. Напомним, за последние три года Орловщина смогла привлечь более 900 миллионов рублей на эти цели из федерального бюджета по всероссийскому конкурсу от Минстроя.





Сергей СИЛАЕВ





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