Андрей Клычков поедет по районам Орловской области

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20:50, 25 января 2023 года
Андрей Клычков поедет по районам Орловской областиГлава региона будет посещать одно муниципальное образование в неделю.
Об этом губернатор Орловщины сообщил в ходе прямого эфира 25 января.
– Я для себя, наверное, небольшой план определил. Раз в неделю посещение районов, чтобы можно было встречаться с активом, с жителями на месте, посмотреть результат 2022 года, - сказал глава региона.
Клычков отметил, что на недавнем совещании с главами муниципалитетов поднимался вопрос благоустройства. Напомним, за последние три года Орловщина смогла привлечь более 900 миллионов рублей на эти цели из федерального бюджета по всероссийскому конкурсу от Минстроя.
Сергей СИЛАЕВ