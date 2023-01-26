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21:49, 25 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 21:05 на телеканале "Россия".





- Жителям Орла показали блокадный хлеб.

- В Орле в этом году дадут старт реализации проекта по строительству кампуса.

- Орловцам рассказали о порядке начисления соцвыплат.

- В Орле больше половины пешеходных переходов не освещены.

- Ученые соберутся, чтобы обсудить творчество Тургенева.



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