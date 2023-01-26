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10:00, 26 января 2023 года Обладатели награды "Гордость и слава Орловщины" получат по 50 тысяч рублей Соответствующий документ подписал губернатор.





В 2023 году обладатели награды "Гордость и слава Орловщины" получат денежное поощрение. Выплата составит 50 тысяч рублей.



Соответствующий документ подписал губернатор Андрей Клычков. Отметим, что награда эта утверждена была в 2021 году, ее вручают за особые заслуги перед Орловской областью.



- Это высшая награда губернатора за особые достижения в социально-экономическом, научно-техническом и промышленном развитии региона, государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и иных областях деятельности, направленной на достижение благополучия и процветания Орловской области, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.





Ольга СУПОНЕВА





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