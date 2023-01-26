Орловцам рассказали, кто имеет право на получение единого пособия на ребенка

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10:30, 26 января 2023 года
Орловцам рассказали, кто имеет право на получение единого пособия на ребенкаВыплаты одобрят не всем.
У парикмахера ГТРК "Орел" Ольги Завгородней двое детей. С этого года мама получает ежемесячно 25 тысяч рублей на их нужды. Это одна из семи выплат в рамках нового, единого пособия.
Оформить заявление можно за несколько минут. Для этого необходимо предоставить данные на сайте "Госуслуг". Если выплата положена, через несколько дней ее начислят. Подробнее в нашем сюжете.
Юлия Сабельникова