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12:00, 26 января 2023 года В Орловской области стартовали Всероссийские Тургеневские чтения Конференция соберет участников из разных регионов России, а также Италии и Франции.





В Орловской области 26 января стартовали Всероссийские Тургеневские чтения. Конференция соберет участников из разных регионов России и зарубежья.



Чтения продлятся два дня, участники представят результаты своих научных трудов в офлайн и онлайн формате. В том числе, двое ученых затронут историю жизни знаменитого Тургеневского дуба. Другая часть докладов будет посвящена произведениям литератора.



- Доклады освещают широкий круг тем: от творчества Ивана Тургенева в контексте мировой литературы и его влияния на умы европейцев до профессионального и провинциального окружения писателя, - отмечают в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





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