Орловцам предложили устроиться на работу с зарплатой 250 тысяч рублей

В банке вакансий более 9 тысяч свободных мест.

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пресс-службы областного правительства, уровень заработной платы по вакансиям в регионе варьируются от минимального размера оплаты труда до 250 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата на 1 января 2023 года составила 25 тысяч рублей.

Наиболее высокооплачиваемые профессии – начальник службы единого заказчика – от 250 тысяч рублей, дорожный рабочий – от 150 тысяч, оператор станков – 100 тысяч. Инженер-технолог, токарь могут получать до 80 тысяч рублей, тракторист – до 77 тысяч.

Наибольшим спросом продолжают пользоваться врачи, медсестры, водители, инженеры, охранники, повара, продавцы, слесари, электрики и другие специалисты. С января 2023 года с помощью службы занятости трудоустроены 172 человека. На специальном учете состоит 1,8 тысяч безработных орловцев.