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9:40, 26 января 2023 года В Кромах при пожаре в трехквартирном доме погиб мужчина ЧП с летальным исходом случилось 25 января на улице Карла Маркса.





В районном центре Кромы Орловской области 25 января случился пожар. Возгорание произошло в трехвартирном доме на улице Карла Маркса. При пожаре погиб человек.



В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что одна из квартир дома выгорела на плошади в 9 квадратов. Огонь потушили, однако на месте возгорания обнаружено тело пожилого мужчины.



- Причину пожара устанавливают специалисты, - пояснили в ведомстве.





Ольга СУПОНЕВА





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