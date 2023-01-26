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11:30, 26 января 2023 года Владельцев гаражей из Орла попросили их разобрать Незаконные постройки на улице Генерала Жадова необходимо убрать до 1 февраля.





Орловцев предупредили, что незаконные постройки на улице Генерала Жадова в областной столице нужно демонтировать до конца месяца.



Иначе гаражи разберут и перевезут на хранение в район Новосильского шоссе. В этом случае орловцам придется заплатить за демонтаж, перевоз и хранение имущества.





Сергей СИЛАЕВ





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