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10:15, 26 января 2023 года

Жительницу Орла суд наказал за деятельность в организации "Свидетели Иеговы" *

57-летняя орловчанка приговорена к двум годам лишения свободы условно.


Суд вынес приговор 57-летней жительнице Орла по статье об экстремизме. За участие в деятельности организации "Свидетели Иеговы" * она приговорена к двум годам лишения свободы условно.

Дело расследовалось по статье  282.2 УК РФ. За время следствия удалось установить, что орловчанка активно принимала участие в деятельности запрещенной в России религиозной секты. "Свидетели Иеговы"* продолжали свою деятельность подпольно: устраивали собрания, хранили экстремистскую литературу. Осужденная активно участвовала в этих мероприятиях, сообщает региональный следком.

В итоге суд счел для женщины достаточным наказание в виде двух лет лишения свободы условно с ограничением свободы на 8 месяцев и испытательным сроком 3 года. Пока что приговор в силу не вступил. 

* "Свидетели Иеговы" - запрещенная в РФ организация. 


Ольга СУПОНЕВА
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