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12:30, 26 января 2023 года В Орле полиция разыскивает мужчину, ограбившего ювелирный магазин В МВД просят откликнуться тех, кто знает что-либо о личности или местонахождении преступника.





Полицейские разыскивают мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Орле. 27 ноября 2022 года, в вечернее время, он разбил витрину в торговой точке Северного района, забрал золотые украшения и скрылся.



УМВД распространило ориентировку на преступника: на вид 25-35 лет, рост 165-175 см. Одет на момент совершения ограбления был в длинную куртку темного цвета, темно-синие джинсы, коричневые ботинки с белой полоской на подошве.



- Лиц, располагающих информацией о личности преступника и его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть Управления уголовного розыска УМВД по тел. 8 (4862) 55-11-12 , 40-07-55 или в ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу по телефонам 8 (4862) 40-07-02 , 36-02-02, 8-910-204-38-05, - обратились к орловцам в полиции.



Откликнувшимся гарантируют конфиденциальность.





Ольга СУПОНЕВА





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