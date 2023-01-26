четверг 26.01.2023 16:31:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

12:30, 26 января 2023 года

В Орле полиция разыскивает мужчину, ограбившего ювелирный магазин

В МВД просят откликнуться тех, кто знает что-либо о личности или местонахождении преступника.


Полицейские разыскивают мужчину, ограбившего ювелирный магазин в Орле. 27 ноября 2022 года, в вечернее время, он разбил витрину в торговой точке Северного района, забрал золотые украшения и скрылся.

УМВД распространило ориентировку на преступника: на вид 25-35 лет, рост 165-175 см. Одет на момент совершения ограбления был в длинную куртку темного цвета, темно-синие джинсы, коричневые ботинки с белой полоской на подошве. 

Лиц, располагающих информацией о личности преступника и его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть Управления уголовного розыска УМВД по тел. 8 (4862) 55-11-12, 40-07-55 или в ОП № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу по телефонам 8 (4862) 40-07-02, 36-02-02, 8-910-204-38-05,  - обратились к орловцам в полиции.

Откликнувшимся гарантируют конфиденциальность. 


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.