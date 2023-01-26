В Орловской области прошла акция "Блокадный хлеб"

Жителям региона показали 125 граммов продукта, который спасал людей от голода.

Акция состоялась в одном из торговых центров. Сейчас 125 граммов хлеба кажутся маленьким кусочком, а в военные годы в нем была заключена жизнь.

Сейчас в Орле проживают 18 жителей блокадного Ленинграда. Это люди, которые были эвакуированы еще маленькими детьми.