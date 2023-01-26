В Орловской области разрешили охотиться на кабанов до конца года

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10:45, 26 января 2023 года
В Орловской области разрешили охотиться на кабанов до конца годаМеры приняты из-за угрозы возникновения и распространения африканской чумы свиней.
Документ "О регулировании численности охотничьих ресурсов" опубликован на сайте областного правительства.
Охотиться можно с помощью огнестрельного ружья и живоловушек на животных обоих полов и всех возрастов. Мероприятия рассчитаны на срок с 20 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
Употреблять добычу можно, но только после получения отрицательного результата на заболевание. Угодья для охоты есть в Сосковском, Шаблыкинском, Кромском, Троснянском, Мценском, Ливенском районе и Орловском муниципальном округе.
– Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов (африканская чума свиней), - сказано в документе.
Сергей СИЛАЕВ