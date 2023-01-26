В Орле более половины пешеходных переходов не освещены

140 из 250 объектов не соответствуют требованиям.

Об этом на пресс-конференции рассказал начальник ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин. Сообщил он и о предстоящих новшествах.

Так, к открытию Красного моста на улицах Фомина и 2-ой Курской уберут одностороннее движение. К лету изменится схема маршрута, которая ранее была подстроена под ремонт переправы.