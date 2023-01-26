В Дмитровске мужчина убил супругу

Трагедия случилась на ревностной почве.

Следственные органы расследуют уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. 20 января 2023 года он находился с женой в доме, и между ними возник конфликт.

В результате мужчина нанес 27-летней девушке множество ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Орловцу предъявили обвинение в убийстве, он полностью признал вину.

– Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.