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14:30, 26 января 2023 года

В Орле могут появиться три подземных пешеходных перехода

Власти областной столицы ищут инвестора для реализации проекта.


На самых оживленных участках города Орла – на пересечении ул. Московской с ул. Герцена, ул. 60-летия Октября с ул. Максима Горького и ул. Комсомольской с ул. МОПРа – планируют создать подземные пешеходные переходы. В планах также стоит ремонт пока что единственного такого перехода в областной столице – в районе автовокзала. Его планируют закольцевать.

Для реализации этой идеи власти Орла ищут инвестора. После проведения работ он сможет взять помещения в аренду на полвека по договору концессии. Сама инфраструктура останется в собственности муниципалитета.

Выполнение проекта позволит разгрузить дороги, обеспечить безопасность движения пешеходов.


Антон Киселёв
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