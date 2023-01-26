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14:30, 26 января 2023 года В Орле могут появиться три подземных пешеходных перехода Власти областной столицы ищут инвестора для реализации проекта.





На самых оживленных участках города Орла – на пересечении ул. Московской с ул. Герцена, ул. 60-летия Октября с ул. Максима Горького и ул. Комсомольской с ул. МОПРа – планируют создать подземные пешеходные переходы. В планах также стоит ремонт пока что единственного такого перехода в областной столице – в районе автовокзала. Его планируют закольцевать.



Для реализации этой идеи власти Орла ищут инвестора. После проведения работ он сможет взять помещения в аренду на полвека по договору концессии. Сама инфраструктура останется в собственности муниципалитета.



Выполнение проекта позволит разгрузить дороги, обеспечить безопасность движения пешеходов.





Антон Киселёв





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